〈焦點股〉晶片禁令影響有限 世芯-KY、M31飆漲停

矽智財 (IP) 及特殊應用 IC(ASIC) 族群今 (7) 日受到買盤青睞，包括世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 均亮燈漲停，主要因美對中晶片禁令衝擊較市場預期來得輕，加上美國處理器大廠超微 (AMD-US) 新品一波波，最新 GPU、CPU 將採用主力代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US)5 奈米製程，台積電股價強勢上漲逾 2%。

ASIC 族群今天成為買盤焦點，世芯 - KY 直奔漲停，來到 797 元，創意、智原也大漲逾半根停板。IP 概念股同步走高，M31 股價亮燈漲停，達 378 元，力旺、晶心科盤中也有約 5% 的漲幅。台積電股價強勢上攻，盤中最高衝上 392 元，漲幅達 2.6%，市值重返 10 兆元大關。

世芯 - KY 第三季營收略低預期，但稅後純益仍創歷史次高，達 4.43 億元，每股稅後純益 6.2 元，前三季合計 18.53 元，續創同期新高。針對美國祭出新禁令，公司表示，綜合各方面評估，僅 1 家中國 GPU 客戶需取得出口管制分類號碼 (ECCN)，占公司營收僅 1-2%，影響相當有限。

超微上周發表 RX 7900 XTX、7900 XT 顯卡，為首款採用 RDNA 3 架構的顯卡，並將 Chiplet(小晶片) 設計導入到消費性顯卡產品中，超微表示，新款 7900 系列顯卡採用 5 奈米製程的繪圖運算晶片、6 奈米製程的快取記憶體晶片，可望顯著提升效能，此外，超微本周將發布全新 Zen 4 架構 Genoa 伺服器處理器。