【盤中熱點】半導體回神，利多族群強漲、利空族群亮眼「最壞情況已過？」

一、半導體回神，利多強漲利空亮眼「最壞情況已過？」

一、半導體回神，利空族群亮眼「最壞情況已過？」

1. 半導體回神、矽智財板卡強漲：

在美國科技股強漲的帶動下，本日電子族群不但比重回升，大多也都有著較佳的表現，帶動指數上揚百餘點，預估量為 2182 億，倘若收盤高於 2000 億，則是近十二個交易日以來的最大量。

盤面上來看多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2303-TW) 聯電、(3711-TW) 日月光投控、(1303-TW) 南亞，拖累漲勢的則是 (2317-TW) 鴻海、(3045-TW) 台灣大、(2412-TW) 中華電、(4904-TW) 遠傳、(5880-TW) 合庫金。

就多方來看，本日大都族群齊走揚，同時量能有所放大，意味當前市場信心有所回溫。

2. 利空族群亮眼「最壞情況已過」？

日前提及，受到晶片禁令影響的矽智財如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443) 創意、(3035-TW) 智原、(6643-TW)M31、(6533-TW) 晶心科、原先有望提前落底的記憶體如 (2408-TW) 南亞科、(2344-TW) 華邦電、(2337-TW) 旺宏等族群，哪時候能止穩或者有所表現，就可以用來觀察市場信心，而相關族群在本日盤面皆有著亮眼表現。

觀察近期盤面，種種壞消息接二連三的出現，譬如說日前 (2458-TW) 義隆電因 NB 需求雪崩而賠錢解約，但就股價表現來看目前強漲逾 7%，而根據最新消息，10 月 DRAM 報價下跌 10%，但相關記憶體族群也是不跌反漲，顯示當前市場對於利空或已出現鈍化的跡象，或是已有利空出盡的訊號。

二、生技佔比顯著下降，市場信心回復

1. 生技佔比顯著下降，市場信心回復

近來不斷提及，與景氣反向的生技族群，會是觀察盤面狀況的重點族群之一，而在今日櫃生技比重已降至平均水準附近，這也顯示市場對風險趨避有所降溫，且板卡族群 (6510-TW) 撼訊、(2465-TW) 麗臺、(2425-TW) 承啟、(2399-TW) 映泰、(2377-TW) 微星、(2376-TW) 技嘉、(2357-TW) 華碩等個股在傳出利多消息後股價有著強勢表現，顯示資金追逐短線利多族群，或意味市場信心已經有所回溫，不再對盤面抱持悲觀態度。

因此未來量能表現，就會是下一個關注的方向。

2. 集團作帳行情啟動

近期提到集團作帳是台股年底大戲，上周五和我們以 (5483-TW) 中美晶、(6488-TW) 環球晶、(8086-TW) 宏捷科的中美晶集團為例，而除了中美晶集團外，華新麗華集團也是集團作帳行情下的常勝軍，包含 (2344-TW) 華邦電、(6173-TW) 信昌電、(2492-TW) 華新科等相關集團股，在歷年 12 月平均上漲機率逾 6 成，平均漲跌幅則是逾 7%，值得注意的是，(1605-TW) 華新在本日也表現相當強勢。

倘若市場有最壞情況已過的預期，則台股多方行情可望延續。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

科技回神成交量增溫 多方氛圍回歸

上週五提及，指數大方向仍偏向區間震盪的格局，尾盤則是要看護國神山、聯發科是否有所表現，隨著相關個股有著較佳表現，且美科技股強漲、美元回落等，激勵台股走揚，同步突破相形的區間整理，並且量能有所增溫，將有望令多方信心進一步提升。

但本周仍有美國 CPI 數據、FED 官員談話以及美國期中選舉，倘若市場再次出現波動，則中小型題材股的表現，就會是值得留意的方向。

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