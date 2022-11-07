日立永大電梯智能服務結合歐盟5A節能標章 提供綠色永續最佳組合

節能減碳及循環經濟已成為世界共識，於日前高雄循環經濟大聯盟論壇中，經濟部專區更以邁向淨零、實現永續為主。

日立永大電梯指出，日前推出的日立電梯 HIT 系列結合 Hitachi Care and Green Service 智能遠程維保服務以及電力回收系統，能讓辦公大樓或住宅有效達成節能省電、降低公共區域用電支出，協助社區及大樓達到永續目標。

日立永大電梯指出，目前旗下日立電梯 HIT 系列以及桃園工廠皆獲得日立原廠認證，在電梯控制技術及遠程監控等方面，更有日本日立技術授權與國際接軌零時差。

日立永大電梯總經理蔡尚育指出，電梯在高速運行下，需要克服短時間內壓力的平衡、空氣阻力的振動噪音以及導軌上的微小顛簸，這些都需要工程團隊進行精密且謹慎的計算及驗證，才能提供最安全及安心服務。日立超高速電梯於 2019 年獲得世界最高速電梯紀錄，每分鐘運行可達 1260 公尺，相當於三分鐘即可抵達台灣最高峰玉山山頂。

蔡尚育補充說，在 2020 年公司已取得歐盟 VDI 4707 認證節能 5A 標章，電梯要拿省電標章 A 其實不難，但 A 級中又細分 5 個等級，從使用強度與頻率非常低的第一等級到使用頻率非常高的第五等級，日立永大電梯直接挑戰最高規第五級，以每天平均運行時數 6 小時，在超過 100 公尺高度的辦公大樓或醫院等繁複使用的場域中通過測試，前後對比最高可省下 50% 的用電。

日立與永大機電成立之初雙方就有密切業務與技術合作，永大在 2022 年 4 月成為日立全資子公司。日立永大電梯累積 56 年維保服務經驗，在全國各地有 30 處以上服務據點，昇降設備裝修技術士證照 1200 張以上，品保及維保人員專業資歷完整，24 小時維修及客服諮詢，提供客戶全年無休的優良服務品質。