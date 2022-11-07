鉅祥Q3獲利攀峰 前三季純益超車去年全年 EPS 3.77元

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 第三季稅後純益 3.12 億元，創新高，累計前三季稅後純益達 7.13 億元，年增 37.98%，已超越 2021 年全年，每股純益 3.77 元。

鉅祥第三季營收及獲利創新高，除了產業旺季加持，車載應用產品營收比重拉高及匯兌收益，也是重要助力，以目前鉅祥掌握訂單來看，全年營收可望突破 66 億元，再創高。

鉅祥第三季營收爲 18.97 億元，創新高，毛利率 29.48%，季增 0.88 個百分點，年減 0.86 個百分點，單季稅後純益 3.12 億元，創新高，季增 52.22%，年增 49%，每股純益 1.65 元。

鉅祥前三季營收爲 50.62 億元，毛利率 29.22%，年減 0.51 個百分點，稅後純益達 7.13 億元，年增 37.98%，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 3.77 元。

目前估算鉅祥第四季因季節性因素造成單季營收較第三季回落，但確定全年營收將突破 2021 年營收爲 64.2 億元，再創新高。

鉅祥今年上半年營收結構為車載應用占 18%、工業醫療 27%、網通 13%、PC/NB 20%、消費性電子 22%，而鉅祥初估第三季營收 18.97 億元中，車載應用的比重再向上升 1-2 個百分點。

鉅祥廣東惠州新廠已經動工，預計在 2023 年年底完工、貢獻營收。