00690每單位擬配息2.4元 創歷史新高

兆豐投信發布兆豐臺灣藍籌 30ETF(00690-TW) 第一階段收益分配評價 (評價日為 10/31) 結果公告，兆豐臺灣藍籌 30ETF 的每受益權單位數預估配息金額為新台幣 2.4 元，創歷史新高，收益分配基準日為 12 月 4 日，預計 12 月 27 日發放配息。

根據過去配息表現統計，00690 的歷年當期配息率落在 2.47%~4.57% 之間，歷年每單位配息金額落在新台幣 0.66~1.12 元之間；今年的每單位配息金額達新台幣 2.4 元，創下歷年來新高點。

兆豐臺灣藍籌 30ETF 基金研究團隊表示，目前景氣下行風險延續、個股輪動頻繁，建議不妨採用台股 ETF 作為切入市場的機會，00690 瞄準台股前 30 大成分股，聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，透過台股 ETF 爭取參與台股指數的長線行情，亦可望爭取息收的機會。

就技術分析觀察，台股市場各產業基本面尚未完全落底，建議可聚焦在市值大、公司獲利能力好、有持續性與股利穩健性的成分股上，作為切入台股市場的題材。

兆豐投信進一步表示，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意 ETF 公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股 ETF 時不妨將上述條件納入評估依據。