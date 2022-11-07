盤中速報 - ﻿宏碁(2353)急拉2.16%報23.65元，成交7,362張

宏碁(2353-TW)近5分K漲速2.16%，07日09:29報23.65元，成交7,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏碁(2353-TW)近5日股價上漲4.61%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,259 張
- 外資買賣超：+8,283 張
- 投信買賣超：+1,731 張
- 自營商買賣超：+245 張
- 融資增減：+1,011 張
- 融券增減：+21 張
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投組標的成分
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