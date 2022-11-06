台灣恐患「荷蘭病」？央行澄清：傳產業也不差

台灣產業發展大多集中科技業，外界關注是否有「荷蘭病」的隱憂，對此中央銀行今 (6) 日發布新聞稿澄清，我電子科技產品出口成長與全球需求相同，傳產業的附加價值率與全球市占率也同步攀升，台灣經濟發展並無荷蘭病的現象。

國民黨立委林德福日前質詢時問，政府只重視科技業，科技業薪資比起其他產業可謂一枝獨秀，質疑台灣恐出現荷蘭病徵兆；對此，央行總裁楊金龍答詢時則說，台灣絕對沒有荷蘭病的現象。

對於外界質疑，央行今天傍晚特別發布新聞稿，解釋荷蘭病來由與台灣產業結構，強調科技、電子業發展貼近全球市場需求，至於傳產業表現也不差，包括附加價值率與市占率都同步成長。

所謂的荷蘭病是指 1960 年代，荷蘭在北海發現天然氣油田，靠著大量出口天然氣帶來貿易順差，並累積大量外匯，卻也因此推升荷蘭盾 (Dutch guilder) 大幅升值，進而削弱其他產業生產、出口，並使競爭力下降，1977 年「經濟學人」(Economist) 首度將荷蘭面臨的問題稱之為荷蘭病 (Dutch Disease)。

央行指出，荷蘭為小型開放經濟體，內需不大，經濟主要靠製造業出口支撐，在北海發現天然資源後，政府大力發展天然氣產業，反而因資源移動效果及支出效果，對製造業的就業人數、薪資及生產成長帶來不利影響。

央行表示，台灣傳產與電子資通訊產品，兩者出口年增率走勢多與全球需求同向；至於傳產業附加價值率與全球市占率也同步成長，並未出現如荷蘭病所述競爭力下滑的情形。

央行還說，電子資通訊產品，尤其半導體產品受惠美中貿易爭端、台商回台投資，以及疫情帶來遠距商機，因此從 2019 年起，出口年增率高於國際市場進口年增率。

至於傳產業也長期致力於高值化，儘管雖然傳產業的附加價值率升幅小於電子資通訊產業，但長期趨勢仍持續向上，包括塑膠製品、機械設備、紡織、基本金屬與化學材料等，強調傳產業競爭力並無下滑疑慮。

央行進一步指出，若從前 15 大出口品的全球市占率觀察，傳產出口品如鋼鐵製扣件、塑膠原料、腳踏車零配件等的全球市占率穩定提升，顯示傳產出口品國際競爭力不弱，占有全球一席之地。

在薪資部分，央行表示，近年台灣傳產製造業薪資漲幅不大，較電子資通訊業漲幅明顯為低，而就業呈現下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲之症狀不同。

