電子紙再添新應用 現身F1賽車車身、車手安全帽

電子紙應用近年迎來爆發性成長，不只已有數位車牌問市外，德國豪車車品牌 BMW 寶馬年初展出應用電子紙外觀可變色的汽車，也驚艷市場，近期更打進 F1 方程式賽車賽事中，麥拉倫車隊 (McLaren) 率先將電子紙顯示器應用在賽車車身、賽車手安全帽上，將能彈性變換贊助商 LOGO、廣告顯示內容。

電子紙顯示器因具備輕薄、耐用、超低耗電、軟性可撓、陽光下可視等特性，能符合 F1 方程式賽車上的顯示要求，且將原本靜態表面轉換成動態永續節能表面，也不影響選手表現，根據麥拉倫官網顯示，此電子紙數位廣告技術是由其與 Seamless Digital 合作，採用的是元太 (8069-TW) 合作夥伴 Plastic Logic 提供的電子紙顯示屏。

麥拉倫指出，雙邊針對電子紙顯示器應用在 F1 賽車的測試合作，從去年賽季末一直持續至今年，設計出一款獨立自供電裝置，同時須確保重量最輕薄，並兼具不分散駕駛員注意力，同時又能在電視轉播報導中顯示的特性，最終選擇在駕駛艙一側率先試行，目前共有兩輛車導入，並會在今年度剩餘的週五練習賽賽事中亮相。

電子紙搭上全球永續環保議題，近年應用百花齊放，從過去單純的電子紙閱讀器、電子紙筆記本到全球零售商店積極導入的電子貨架標籤 (ESL)，近年更現身在桌牌、建築材質、公共顯示屏、車身外觀、車牌等，雖然相關應用多在起步階段，但隨著應用達經濟規模後，發展可望更趨成熟、快速。

元太在全球擁有 90% 以上的電子紙市占、專利優勢，近年營運也隨電子紙熱潮起飛，迎來爆發性成長，元太最新公布第三季財報亮眼，受惠電子紙需求強勁，單季三率三升，三率同步改寫歷史新高，推升純益達 42.4 億元，季增 78.62%、年增 245.82%，每股賺 3.72 元，第三季賺贏上半年，累計前三季純益 80.75 億元、年增 113.4%，每股純益 7.08 元，也一舉超越去年全年。