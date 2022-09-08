電子紙需求暢旺 元太8月營收27.67億元締新猷

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收，受惠電子紙需求暢旺，加上新產線陸續到位下，單月營收再寫歷史新高紀錄，達 27.67 億元，月增 15.8%、年增 221.3%，累計上半年營收達 185.7 億元，年增 68.6%。

展望未來，元太說，面對全球經濟變化，下半年消費市場確實較為疲軟，預期電子書閱讀器出貨量將受衝擊，但全年來看仍會優於去年，且電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，因此，對今年營運還是樂觀，在新產能逐步開出下，全年將逐季成長。

因應未來成長，元太也積極規劃產能，日前也正式拍板在新竹新廠辦大樓建置第 5 條、第 6 條電子紙薄膜產線，且在單位產能設計規劃上將是既有產線的 1.5 倍，不過元太說，這兩條產線仍有待 2023 年底大樓完工後才會進駐，具體貢獻將落在 2024 年。

元太也估未來三年資本支出將達 50-60 億元高檔，除新竹新廠辦產能外，近期也規劃砸下 33.05 億元、人民幣 3.25 億元 (約新台幣 14.42 億元) 新設觀音廠、揚州新廠，擴充材料產能，元太強調，未來產能布局策略將是以上游材料端為主，後端模組則希望透過結盟夥伴擴大。