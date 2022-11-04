美銀：上周資金流向現金速度 為疫情以來最快

美國銀行策略師表示，由於 Fed 仍堅定地力守鷹派立場，投資人正以新冠疫情以來最快的速度逃往安全的現金部位。

美銀引用 EPFR Global 的數據指出，截至 11 月 2 日當周，現金部位的資金流入達 621 億美元；自第 4 季以來吸引了 1940 億美元資金流入，是 2020 年第 2 季疫情爆發擾亂市場以來的最快流入速度。

以哈奈特 (Michael Hartnett) 為首的美銀策略師預計，由於通膨居高不下且失業率處於低水準，Fed 短期內不會調整其政策。

策略師表示，Fed 只有在經濟衰退和發生信貸事件才會結束緊縮政策，而這將推動新一輪牛市的開始。

EPFR Global 的數據顯示，截至 11 月 2 日當周，全球股票型基金流入 63 億美元，債券型基金則有近 40 億美元的資金流出。

美銀策略師表示，受衰退衝擊影響，美股可能在明年春季見底。他們表示，在通膨、利率和美元見頂之後，投資人應該賣出美元，買入 30 年期美債、高收益債券、新興市場資產和小型股。

美銀常用的牛熊指標連續第 7 周保持在「極度看跌」水平，為 2008-2009 年全球金融危機以來持續最久的一次。美銀牛熊指標是分析師常用來觀察股市情緒的代表性指標，採用 0-10 的數字代表市場當前的氣氛。數字越小，代表市場情緒過度悲觀，股市可能超跌，投資人應該逢低佈局；數字越大，代表市場極度樂觀，股市可能超漲，投資人應觀望或獲利了結。