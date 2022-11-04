〈群聯法說〉潘健成看NAND市況已近底部 明年Q1價格可望回穩

群聯 (8299-TW) 今 (4) 日召開法說，執行長潘健成表示，隨著 NAND 價格逼近成本價，第四季原廠沒有太大跌價空間，加上減產效益帶動，價格跌幅將持續收斂，NAND 市況已近底部，明年第一季 NAND 價格可望回穩；而群聯第四季毛利率也有機會較第三季回升。

潘健成指出，第三季 NAND Flash 已大幅跌價，記憶體原廠獲利驟減，開始縮減資本支出或減產因應，接下來 2-3 個月 NAND 產出將下滑。

潘健成認為，當手機廠預期第一季 NAND 可能不會再跌價，就可望開始規劃、討論明年需求；從終端需求來看，雖然市場預估明年包括 PC、行動裝置、筆電等出貨量將下滑，但 NAND 儲存搭載內含量可望提升，帶動需求成長。

群聯第三季也認列存貨跌價損失，影響毛利率 5 個百分點。潘健成預估，第四季還是會認列相關損失，但對毛利率的影響將大幅減少，毛利率可望維持第三季水準、或小幅回升。

對於晶圓代工產能，潘健成說，晶圓代工廠明年將持續漲價，但隨著市場需求動能減緩，接受漲價面臨壓力，群聯對晶圓廠的投片量也有減少，目前對產能取得保守看待。

至於美國對中國擴大晶片管制，潘健成表示，產品與遭禁令涉及的應用無關，預期中國最終會建立自己的半導體生態系，而群聯在中國也有子公司宏芯宇負責當地業務，明年也是許多中國手機製造廠的主要供應商，不會受禁令影響、反而可望受惠。