〈群聯法說〉Q3純益季減34% 每股賺6.13元 探近9季低點

群聯電子 (8299-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受市場需求放緩影響，認列存貨跌價損失，影響毛利率，單季稅後純益 11.92 億元，季減 34%，年減 50%，每股純益 6.13 元，近 9 季低點；前三季純益 51.83 億元，年減 18%，每股純益 26.42 元。

群聯第三季營收 145.75 億元，季減 10.5%，年減 13%，毛利率 24.42%，季減 5.95 個百分點，年減 7.52 個百分點，營益率 8.38%，季減 3.41 個百分點，年減 3.3 個百分點；稅後純益 11.92 億元，季減 34%，年減 50%，每股純益 6.13 元。

群聯前三季累計營收 479.66 億元，年增近 5%，毛利率 28.98%，年減 2.35 個百分點，營益率 11.68%，年減 4.12 個百分點；稅後純益 51.83 億元，年減 18.2%，每股純益 26.42 元。

群聯執行長潘健成表示，市場需求放緩所造成的存貨跌價損失，約影響第三季毛利率 5 個百分點，但市況不佳已是事實，公司追求長期穩定發展與獲利，市場再壞終會過去，長期而言，財務體質與獲利仍相對穩健。

潘健成表示，目前市場景氣雖低迷，但群聯在設計服務領域持續有所斬獲，包含伺服器、車用系統、PC、手機等應用，陸續接獲各種客製案，雖然客製化需求所需的研發投資會影響短期收益，但長期有助提升客戶附加價值與黏著度。

群聯今日同步公告 10 月營收 42.06 億元，月減 12.5%，年減 30%；前 10 月累計營收 521.72 億元，年增近 1% ，為歷年同期新高。

