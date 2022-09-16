不畏逆風 群聯高層近3月加碼近300張股票

雖然近期 NAND Flash 價格崩跌、需求轉弱，記憶體市場景氣不佳，不過，群聯 (8299-TW) 高層相繼加碼買進自家公司股票，包括董事長顏暐駩、總經理歐陽志光等高層，近 3 個月共買進 292 張，展現對自家公司後市營運的信心。

歐陽志光 6 月增持 34 張股票，並透過伊芳管理買進 141 張，其配偶及未成年子女也加碼 64 張；董事鄺宗宏 7 月增持 20 張；顏暐駩 8 月也買進 10 張。

群聯執行長潘健成先前強調，目前景氣趨緩正是考驗企業營運能力的最佳時刻，群聯歷經各種 NAND 產業供需失衡艱難挑戰，包括 2008 年金融海嘯、2015 年底至 2016 年期間的 NAND 價格崩盤、2020 年初 COVID-19 疫情爆發等，均度過難關，並在每波需求回穩後有顯著的營運成長。

潘健成表示，將以過去經驗，持續深蹲擴大研發投資，布局前瞻控制晶片技術，加強產品線應用，掌握下波景氣回溫的成長機會。

群聯 8 月營收 44.23 億元，受市場需求趨緩影響，月減 17.2%，年減 22%，探近 18 個月低點；前 8 月累計營收 431.57 億元，年增 8%，創歷年同期新高。

