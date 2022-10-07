記憶體廠Q3營收 群聯探6季新低 力成季減逾7%

NAND 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 、記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (7) 日同步公告 9 月營收，群聯為 48.09 億元，月增 8.7%，年減 16%，第三季營收 145.75 億元，季減 1 成，寫 6 季新低，群聯認為，市場最壞情況已快過去；力成 9 月營收為 66.62 億元，月減 5.97%，寫近 7 個月低點，第三季營收 214.3 億元，季減 7.86%。

群聯 9 月營收 48.09 億元，為歷年同期次高，前三季累計營收 479.66 億元，年增 5%，續創歷年同期新高。

群聯執行長潘健成指出，近期陸續有 NAND 原廠宣佈減產或是降低未來季度資本支出，顯示目前 NAND Flash 市況已接近底部，所有 NAND 原廠都面臨虧損與減產的嚴重壓力。

潘健成認為，NAND 市場價格很可能已跌破製造成本，甚至低於現金成本，預期再續跌機率與幅度將逐漸縮小。

潘健成看好，依過去經驗，NAND 價格下滑，將刺激使用者對 NAND 儲存容量需求提升，包括系統整合廠商等，預期也都將透過規格提升來刺激消費者需求，有助 NAND 市場供需平衡，市場最壞狀況已快過去。

力成 9 月營收 66.62 億元，月減 5.97%，年減 8.26%，寫近 7 個月低點；第三季營收 214.3 億元，年減 3.89%；前三季累計營收 655.24 億元，年增 6.77%。

力成表示，就目前來看，客戶端庫存水位仍處高檔，包括力成及旗下超豐，預估客戶庫存去化情況將延續至明年上半年。力成原預期，今年營運將倒吃甘蔗、逐季成長，但受通膨等因素干擾，第四季營收也將持續下滑。