主要貨幣對美元轉升 10月外匯存底終止連3降 回升至5427.92億美元

主要貨幣對美元轉升，帶動我 10 月外匯存底金額回升至 5427.92 億美元，較 9 月增加 16.85 億美元，終止連續 3 個月下滑趨勢。央行表示，10 月外匯存底變動，主要與投資運用收益與主要貨幣對美元匯率變動有關。

外匯局局長蔡炯民表示，央行 10 月仍進場調節新台幣，但已經沒有 9 月供需失衡的情況，10 月有幾天超額供給，央行進場買匯，有幾天是超額需求，央行進場拋匯，而 10 月供需在買賣互抵後平衡，因此沒有太大的變動，也非外匯存底變動的主因。

受資金匯出影響，導致新台幣對美元貶值壓力山大，為緩和新台幣貶勢，央行在第 3 季每月進場調節阻貶，導致外匯存底連 3 個月下滑，9 月外匯存底降至 5411.07 億美元，創下近 18 個月新低。

根據央行資料顯示，10 月主要貨幣部分對美元大多升值，包括英鎊升值 4.73%、歐元升值 1.68%、加幣升值 0.77%、新加坡幣升值 1.62%，對外匯存底有挹注貢獻。

媒體提問，新台幣近期貶勢相對趨緩，是否意味波動最大的時刻已經過去了？對此，蔡炯民則表示，目前看來 10 月市場波動已較第 3 季和緩，11 月以來也延續 10 月的平穩。

蔡炯民也說，每逢年底廠商因應薪水、年終獎金等資金需求，結售需求也會跟著增加，廠商在有需求的情況下，就會到市場結售美元。至於廠商拋匯對於匯市影響，則要考量預期心理影響廠商結售的速度，因此未來是否進場調節，還要再觀察。