〈華新法說〉本季營運回溫 鎳產能明、後年逐年增

華新 (1605-TW) 今 (4) 日舉行法說，展望後市，總經理潘文虎表示，隨著客戶庫存調整告段落，第四季營運有望優於上季，有機會回到第二季的正常水準，此外，資源事業產線逐步完工後，明年鎳總產能達 6.75 萬噸、後年再增至 8.4 萬噸。

資源事業部分，主要是布局未來電動車電池市場，其中印尼旭日廠明年第一季量產就會全產全銷，冰鎳年產能 5.5 萬噸、印尼緯創廠預計本季完成股權交割，2024 年首季量產。

潘文虎預期，廠區陸續完工後，2023 年鎳產能 6.75 萬噸、2024 年增至 8.4 萬噸，其中包含 4 萬噸鎳生鐵與 4.3 萬噸冰鎳。

另外，華新投資新加坡 IWM，其包含鎳生鐵與自用電廠，預計待公平會核准後，2024 年首季量產。

潘文虎補充，據資料顯示，不鏽鋼年成長率僅 5%，而目前鎳一年用在電池的量約 38-40 萬噸，預估 2025 年將倍數成長至 150 萬噸，因此短期還難以反映在公司獲利上，未來會較明顯。

不鏽鋼事業方面，潘文虎表示，不鏽鋼隨著客戶庫存去化告段落，第三季已為谷底，第四季不會比第四季差，但會回溫多少難以預估。

華新投資義大利鋼廠 Cogne，預計本月底、12 月初完成交割後，明年第一季開始挹注獲利；中國煙台兩座廠區中，軋鋼廠已經完工 9 成，明年第三季量產、冷精廠完工比例約 30%，預計 2024 年首季量產。

電線電纜方面，潘文虎表示，電線電纜受惠台積電等大廠持續建廠、交貨，第二季至第四季呈現滿載。楊梅廠導入智能化高效產線，目前完工比例約 65%，將配合量產時程，2024 年第一季量產。

談到鎳價與銅價未來走勢看法，潘文虎認為，明年銅的需求不會太好，現在銅價也已經下跌、反應需求；鎳雖然主要需求則來自電池，不過仍受到大環境變動影響，相互抵消下，鎳價不會有太大變化。