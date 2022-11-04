今晚美國將公布10月非農數據，市場預期將自263K下滑至195K

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 2 分)：

■道瓊指數：上漲 77 點，漲幅 0.24% 至 32094。

■那斯達克 100 指數：上漲 39.50，漲幅 0.37% 至 10767.50。

■標普 500 指數：上漲 10.50，漲幅 0.28% 至 3738.25。

【今日總經數據】今晚 5 點半歐洲央行總裁拉加德將發表談話；今晚 8 點半美國將公布 10 月非農就業數據，目前市場預期將自 263K 下滑至 195K。

今晚的焦點將著重於美國即將公布的 10 月非農就業數據以及失業率。週三聯準會主席鮑爾的鷹派言論，讓市場近期再次接連走弱。對於今晚即將公布美國非農就業數據，目前市場預期將自 263K 下滑至 195K，若真如此，將創下自 2020 年 12 月以來最低。失業率則是自 3.5% 微幅上升至 3.6%。若就業數據確實降溫，對市場來說仍將是一開心的消息，但儘管鮑爾在周三的會後記者會上表示，雖然就業增長速度也與今年早些時候顯示放緩，但勞動市場依然失衡，需求仍大於可用的供應，因此 11 月才會持續大力度升息 3 碼，並表示目前談論放緩升息尚早。(延伸推薦閱讀：升息開始接近尾聲，投資機會在哪裡悄然發生?)

二、美股盤前關注重點：

１. 澳洲央行再升息 1 碼：澳洲上調今年通膨預期，澳洲央行今日再升息 1 碼，上調現金利率至 2.85%，除此之外也上調今年的通膨預期至 8%，高於先前預期的 7.75%。

2. 蘋果代工廠和碩將在印度增產 iPhone 14：據知情人士表示，新款 iPhone 14 代工廠和碩也開始於印度組裝，為繼鴻海之後第二家於印度生產的供應商，顯示蘋果要分散供應鏈的決心。今日再傳和碩印度代工 iPhone 14 將增產，和碩在印度泰米爾納德邦設廠，截至 9 月總人力超過 7,000 人。今年初該廠也開始生產 iPhone 12，和碩一般是拿到蘋果的入門款手機訂單，另外目前鴻海仍是 iPhone 高階 Pro 手機的獨家代工廠。

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3. 推特停止建構加密錢包計畫：繼昨日傳出推特今日將裁員 3700 名員工，將近一半的員工後，近日再傳目前推特已停止構建加密錢包的計畫，馬斯克將改變推特方向的意圖越趨明顯。

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