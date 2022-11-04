〈台股盤中〉亞股翻紅、金傳抗跌 跌幅收斂朝萬三叩關

美股四大指數齊跌，台股今 (4) 日難逃跌勢，早盤跌逾百點低點下探至 12868 點，不過在運輸、觀光與金融等類股拉抬下，盤中隨亞股翻紅跌勢收斂，指數高點回升至 12964 點，朝萬三關卡邁進。

聯準會鷹派言論持續重挫美股，美股四大指數 3 日全數收黑，台股今天以 12941.78 點開出後，盤中指數一度下跌逾百點，今天盤中電子股依舊疲軟。

權王台積電 (2330-TW) 早盤以 381 元開出後，低點下探 378.5 元，隨後股價微幅回升，盤中持續在平盤上下震盪；半導體族群中，通嘉 (3588-TW) 盤中直奔漲停鎖住，晶心科 (6533-TW)、采鈺 (6789-TW) 盤中大漲逾 4%，其他包括立積 (4968-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 也有 2% 以上漲幅。

航運股台驊投控 (2636-TW) 盤中直攻漲停，慧洋 - KY(2637-TW)、台船 (2208-TW) 盤中漲幅逾 5% 以上，其他像是四維航 (5608-TW)、裕民 (2606-TW)、中櫃 (2613-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 也是買盤敲進標的。

觀光族群中的王品 (2727-TW) 盤中大漲逾 7%、雄獅 (-TW) 也有 1% 以上漲幅，其他包括美食 - KY(2723-TW)、晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW)、鳳凰 (5706-TW) 等也在平盤上整理。

法人指出，主要亞股今天陸續翻紅，台股在亞股走揚、內資撐盤帶動下，指數開低走高，但在聯準會持續貨幣緊縮政策下，加上台股禁空令衝擊成交量，恐壓抑大盤指數上攻力道。