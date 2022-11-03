台股失守萬三 外資連3賣提款逾百億 三大法人賣超120.06億元

Fed 主席鮑爾再度放鷹，美股全面收黑，台股今 (3) 日一度重挫近 200 點，權王台積電領跌，金融、傳產也表現疲弱，加權指數終場下跌 113 點，收在 12986 點，失守月線、五日線失而復得。三大法人合計賣超 120.06 億元，外資已連續三個交易日賣超。

美國聯準會公布利率決策，一如預期升息 3 碼，但鮑爾談話打消市場對於緩升息的期待，外資今天提款台股 126.33 億元，為連三賣，投信與外資對作，持續買超 21.09 億元，為連六買，自營商則轉賣，賣超 14.87 億元。三大法人合計賣超 120.06 億元。

三大法人呈現小買小賣，合計買超 13.51 億元，除了外資賣超 5.13 億元以外，投信與自營商皆站買方，分別買超 13.55 億元、5.14 億元。

台積電 (2330-TW) 今天賣壓沉重，終場下跌 2.78%，收在 384 元，聯電、聯發科、聯詠等震盪走跌，鴻海終場跌近 1%，力守百元關卡。航運股賣壓也偏重，長榮、萬海跌逾 1%，陽明則逆勢翻紅，慧洋、四維航、新興等散裝航運股都在盤下震盪。

高價股表現有撐，股王大立光逆勢收漲 0.8%，伺服器大廠緯穎一度亮燈漲停，終場收漲 5.5%，力旺、世芯 - KY、AES-KY 也勁揚 2-4%；旭隼終場下挫 1.4%，收在 1400 元，譜瑞 - KY 大跌逾半根停板。

櫃買指數今天逆勢收漲 0.81%，表現優於大盤，其中光電類股指數飆漲 4.33%，電通類股指數勁揚 2.45%，其中富晶通、勝品、建達、全達亮燈漲停，元太、李洲、光菱、天鉞電、欣普羅等也都漲勢凌厲。