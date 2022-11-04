航運金融穩軍心 台股擺尾翻紅漲40點收13026點 周線終止連3黑

美股持續走弱，台股今 (4) 日早盤一度跌逾百點，電子權值股壓盤，航運股攜手金融股扮演穩盤要角，中小型股也獲資金點火，加權指數尾盤急拉，終場翻紅上漲 40.11 點或 0.31%，收在 13026.71 點，10 日線失而復得，並站回月線，成交值 1753.16 億元。台股周線終止連三黑，本周累計上漲 238.29 點。

櫃買指數領先大盤翻紅，終場上漲 1.36 點或 0.8%，收在 171.66 點，成交值 511.14 億元。上市櫃總成交量合計為 2264.3 億元。

美股那指及費半周四下跌逾 1.5%，台積電 ADR 再創波段新低，一度失守 60 美元關卡，台積電 (2330-TW) 今天股價在盤下震盪，最低來到 378.5 元，不過，下午 1 點湧現低接買盤，帶動股價一度翻紅，但終場仍收跌，以 382 元作收。

其他電子權值股方面，聯發科 (2454-TW) 一度下跌超過 1%，失守 600 元，但尾盤跌幅同步收斂，鴻海、聯電、華碩、研華、南亞科也收黑，不過，台達電、日月光投控、友達、矽力等仍獲得資金青睞。金融股表現有撐，華南金、兆豐金、中信金、開發金等均上漲 1-2%。

台驊投控董事長顏益財喊話運價有望止跌回升，董事會更通過庫藏股計畫，激勵台驊投控股價今日應聲攻上漲停，達 66.7 元，站上月線，台船同步亮燈漲停，散裝航運股慧洋 - KY 也大漲逾半根，航運類股指數終場勁揚 2.64%，成為盤面多頭指標。

關注盤面焦點股，高端疫苗因食藥署專家決議一致認同疫苗符合保護效益，在最後期限保住 EUA，激勵股價強勢攻上漲停 73.7 元；MOSFET 廠力士前三季 EPS 6.15 元，超越去年全年獲利，在買盤追捧下，今天股價噴出第二根漲停，達 50.7 元。

成衣雙雄在單價提升及匯率挹注下，第三季財報亮眼，獲利均創單季新高，前三季更都賺贏去年整年，聚陽今天股價強漲逾 7%，創 8 個月新高，儒鴻也上漲逾 1%，其他紡織股普遍走揚，包括嘉裕、三洋實業、南紡等，漲幅都相當凌厲。