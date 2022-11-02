〈財委會報告搶先看〉財部：國安基金進場台股僅跌6.55% 初步發揮穩盤效果

台股第 4 季隨美股震盪整理，市場關注財金部會穩定市場措施，根據財政部今 (2) 日最新報告指出，國安基金進場期間，台股跌幅僅約 6.55%，初步發揮穩盤效果，但也示警，在通膨、升息循環、強勢美元與俄烏戰爭等風險下，將引發消費與經濟成長趨緩的風險。

立法院財委會明 (3) 日將邀請中央銀行、財政部與金管會三大部會就「因應國際情勢影響， 政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告。

財政部表示，考量俄烏戰爭與通膨、升息等國際風險升溫，導致外資大幅賣超，跌幅也超越鄰近國家股市，市場投資信心明顯不足，國安基金委員會 7 月 12 日拍板決定進場護盤。

但在主要國家加速升息及緊縮貨幣政策等措施下，造成經濟成長趨緩，國安基金委員會 10 月 6 日召開例會決議拍板繼續進場執行護盤任務。

在執行成效部分，財政部說，受通膨升息、地緣政治風險及經濟下行等國際政經負面因素衝擊，拖累全球股市同步下挫，而以電子半導體為主的台股，因為與美股費半及那斯達克指數連動性高，自然也受影響跟著震盪整理。

根據統計，今年以來到 11 月 1 日止，費半與那斯達克跌幅達 39.58%、29.77%，台股跌幅 28.44%，國安基金進場期間跌幅約 6.55%，初步發揮穩盤效果。

財政部表示，在國際政經不確定因素仍多，包括通膨壓力仍高、主要央行升息循環、強勢美元拖累亞幣貶值，引發輸入性通膨風險提高；另外，俄烏戰爭推升能糧食與能源價格，均不利通膨降溫，恐引發消費與經濟成長趨緩。

整體而言，考量國際政經不確定因素仍多，股匯市波動加大，金融風險仍高、投資信心不足，國安基金將密切關注政經情勢變動，與相關部會共同合作，妥慎運用有限資源持續執行任務，維護投資信心及資本市場穩定。