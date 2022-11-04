盤中速報 - 慧洋-KY(2637)股價大漲至55.0元，漲幅達7%

慧洋-KY(2637-TW)04日09:41股價上漲3.6元，報55.0元，漲幅7%，成交7,186張。

慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。

近5日股價下跌4.99%，台灣加權指數上漲0.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,427 張
  • 外資買賣超：-4,424 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+536 張
  • 融券增減：-5 張

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