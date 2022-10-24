〈台股盤中〉台積電上攻有壓 萬三無功而返

受美股勁揚激勵，台股今 (24) 日跟進反彈，在電金傳同步齊揚帶動下，早盤一度大漲逾 200 點，重新站回萬三關卡，但台積電 (2330-TW) 盤中開高走低，壓抑大盤漲幅收斂，萬三得而復失，預估成交量可望維持 2000 億元水準。

聯準會鷹派立場可望鬆動，激勵美股四大指數 21 日走揚，台股今天在電子、金融、傳產三大群族反彈激勵下，推升早盤高點站上 13027 點，無奈權王台積電欲振乏力，盤中股價在平盤震盪，拖累指數漲幅收斂，所幸靠聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 助攻，支撐大盤在盤中仍有逾百點漲點。

盤中包括運輸、玻璃與電器族群相對強勢，半導體則受台積電拖累，股價相對無力，其他像是金融、生技今天同樣是資金敲進標的之一。

運輸族群中貨櫃三雄與散裝輪表現勢均力敵，裕民 (2606-TW) 盤中大漲逾 5%，中航 (2612-TW)、萬海 (2615-TW)、四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、志信 (2611-TW)、新興 (2605-TW) 等盤中都有 4% 以上漲幅；其他包含陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 等盤中都有 3% 以上漲幅。

電器族群中的華榮 (1608-TW) 盤中直攻漲停關門，合機 (1618-TW) 盤中漲勢強勁，大漲逾 8%，宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、大亞 (1609-TW)、中電 (1611-TW) 等也是買盤青睞對象。

金融股中，包括旺旺保 (2816-TW)、安泰銀 (2849-TW)、中再保 (2815-TW) 與聯邦銀 (2838-TW) 盤中股價相對強勁，分別有 2%~3% 漲幅；金控雙雄國泰金 (2882-TW) 與富邦金 (2881-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

整體而言，台股今天主要隨美股反彈，但因聯準會升息態勢明確、經濟成長放緩陰霾尚未消散，加上金管會擴大限空令恐導致成交量下滑，在不確定性因素仍在的前提下，台股漲勢恐是曇花一現，短線仍有拉回風險。



