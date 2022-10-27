盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急跌-2.23%報52.7元，成交1,028張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K跌速2.23%，27日09:09報52.7元，成交1,028張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慧洋-KY(2637-TW)近5日股價下跌1.47%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌1.99%。台灣加權指數下跌1.91%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,056 張
- 外資買賣超：+4,781 張
- 投信買賣超：+43 張
- 自營商買賣超：+232 張
- 融資增減：-1,298 張
- 融券增減：-213 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.13%
$11,713
原投組報酬率
+8.79%
$10,879
投組標的成分
40%
6104
20%
6279
20%
3552
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4931
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