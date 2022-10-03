擴大業務觸角 派樂騰將在全美希爾頓旗下酒店配置飛輪

作為合作夥伴關係的一部分，派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 周一 (3 日) 宣布將在美國所有 5400 家希爾頓 (HLT-US) 旗下酒店​​擺設飛輪，以努力擴大其業務範圍。

該合作夥伴關係將為每家酒店提供至少一輛飛輪，包括希爾頓擁有的 18 家酒店次品牌的分店，例如 Hampton Inn、Embassy Suites 和 Doubletree。希爾頓榮譽客會會員還將獲得派樂騰應用程式的 90 天免費試用。

已經擁有派樂騰飛輪的希爾頓酒店可以選擇再添加一輛。該公司表示，將在未來幾周內開始部署，大部分分店將在年底前配備完畢。

該合作夥伴關係建立在派樂騰現有酒店配置的基礎上，該公司表示，截至 2022 年，酒店客人已完成 160 萬次派樂騰產品使用。

派樂騰商業部門全球副總裁韋伯 (Betsy Webb) 說：「我對派樂騰的第一次體驗是在度假時入住酒店，我立刻就被吸引住了。」「我們喜歡那些優先考慮客戶健康的品牌，無論在健身之旅中的何處，都能將派樂騰帶給全美的希爾頓客人，這讓我們感到無比興奮。」

派樂騰一開始是一個獨立的、直接面向消費者的品牌，現已轉向更廣泛的大眾市場作法。該公司上周宣布其飛輪、跑步機和其他硬體將在迪克體育用品店 (Dick’s Sporting Goods)(DKS-US) 銷售。派樂騰之前還推出全美飛輪租賃、經認證的二手飛輪以及與亞馬遜 (AMZN-US) 的銷售合作夥伴關係。