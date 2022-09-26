超微下調RX 6000系列顯卡售價 降幅最高達3成

面對全球景氣下行、以太幣 2.0 變革衝擊挖礦顯卡需求，加上新品推出在即，各大通路加緊腳步去化庫存，繼輝達 (NVDA-US) 調整 RTX 30 系列顯卡調降、釋出新一代 RTX 40 系列顯卡新品後，超微 (AMD-US) 也宣布調降 RX 6000 系列顯卡售價，幅度最高達近 3 成，市場認為，超微也正為即將推出的 RX 7000 系列暖身。

輝達、超微等晶片業者在新品推出前夕，往往會策略性調降前一代產品售價，以利庫存去化，同時為新品上市預作準備，不過今年碰上虛擬貨幣挖礦市場需求急凍，需求仍否受降價效應、新品上市激勵回溫，還有待觀察。

超微近期在官網釋出 RX 6000 系列調降後售價，平均降幅達到 5-30%，其中，最高階版本的 Radeon RX 6950 XT 售價降為 949 美元，對比先前售價 1099 美元，調降 150 美元、約 13.6%，Radeon RX 6900 XT 則一口氣調降 300 美元、約 30%，建議售價從 999 美元大降至 699 美元。

(圖取自超微網站)

由於今年挖礦市場迎來重大變革，以太坊正式進入 2.0 時代，改採 PoS(權益證明) 取代 PoW(工作量證明)，等於礦工不需要再依賴顯卡進行挖礦，也壓抑顯卡量價需求表現，此外，輝達上周 GTC 大會發表全新 RTX 40 系列顯卡新品，並預計 10 月起陸續由通路夥伴供應推出，也導致前一代 RTX 30 系列庫存去化壓力增大。

從價格走勢觀察，9 月輝達、超微顯卡價格持續走弱，平均跌幅落在 7-8%，其中，高階產品持續降價，輝達 RTX 3090 Ti、RTX 3090 單月降價幅度仍高達 2 成以上，RTX 3090 Ti 最低售價下探 1030 美元，已較最初建議零售價 (MSRP)2000 美元，近乎腰斬。