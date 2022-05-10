光隆成衣事業訂單已接到第四季 下半年啟動印尼投資

全球戶外機能服飾大廠光隆 (8916-TW) 持續衝刺成衣事業營收占比，除今年將在越南再增設 10 條成衣生產線之外，下半年並將啟動赴印尼增闢成衣生產線計畫，先期投資 1000 萬美元，光隆預計在營收維持成長之下，5 年內成衣占營收將攀高到 70%。

光隆 2022 年第一季營收 21.1 億元，毛利率 13.3%，季增 4.6 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季減 40.57%，年增 13.28%，每股純益 1.11 元。

光隆成衣事業部門今年第一季成長強勁，首季營收 11.45 億元，是首次跨過 10 億元大關，年增 75.7%，占營收比重達 54%，主要受惠今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年全年出貨總額，光隆目前手中的成衣訂單達 1.4 億美元，能見度已達今年第四季，並且持續增加中新客戶、新訂單的洽談中。

至於營運展望，詹賀博表示，將持續以成衣事業為發展重點，今年第一季相關營收占比已經首度超過 5 成，目標未來 5 年內將達到 7 成。

詹賀博認為，在全球各國陸續解封下，市場對於戶外機能服飾的需求將持續大幅成長，此外，由於品牌商近年加速發展 DTC(Direct-to-Customer) 的銷售模式，更加重視產品的獨特性及功能性，因此對於代工廠生產技術的要求亦有所提升，光隆由於長年耕耘於生產技術複雜的產品，將更能獲品牌商的青睞。

詹賀博預期，2022 年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾 30%，並帶動成衣事業部營收在未來 5 年以雙位數成長；此外，戶外機能服飾的成長，也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升。