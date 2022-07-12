朝減排目標邁進 沃爾瑪宣布採購4500輛Canoo電動送貨車

沃爾瑪 (WMT-US) 已與 Canoo Inc (GOEV-US) 達成協議，採購 4500 輛電動車，以在 2040 年實現淨零排放目標。

Canoo 股價在周二 (12 日) 盤前交易上漲約 37%。沃爾瑪周二表示，它還擁有額外選擇權增購最多 1 萬輛電動車，以使其外送車隊實現電氣化。

兩家公司的交易財務條款未披露。

今年 6 月，沃爾瑪表示正在與電動、氫能和天然氣動力汽車製造商一起擴大運輸試點，包括康明斯公司 (Cummins Inc)(CMI-US) 和戴姆勒卡車的 Freightliner。

沃爾瑪於 1 月時表示，已向通用汽車 (GM-US) 的商用電動車業務 BrightDrop 預訂了 5000 輛電動送貨車。

隨著世界各國政府敦促企業減少二氧化碳排放，大量業者一直在推動不斷成長的商業電動車領域。

FedEx Corp (FDX-US)、Amazon.com Inc (AMZN-US) 和 United Parcel Service Inc (UPS-US) 等公司已承諾將其大型快遞車隊轉移到電動車。

周二宣布的交易還包括採購 Canoo 的全電動生活方式送貨車 (LDV)。聲明指出，這家電動車新創公司預計將從 2022 年第 4 季開始生產 LDV。

Canoo CEO 艾奎拉 (Tony Aquila) 表示，該公司預計到 2023 年將生產 14000 至 17000 輛電動車。