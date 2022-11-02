〈財委會報告搶先看〉台股隨美股修正 央行：與2019年底相比仍優於多數國家

台股隨美股震盪整理，根據中央銀行最新出爐報告指出，今年多數國家股市普遍走跌，而台股因電子、半導體權重高也難逃跟跌命運，但與 2019 年底相比，台股上漲 7.9%，表現仍優於多數國家股市。

立法院財委會明 (3) 日將邀請中央銀行、財政部與金管會就「因應國際情勢影響， 政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告。對於台股近期跌勢，財政部與央行異口同聲認為，主要與美股高度連動有關。

根據央行今 (2) 日送交財委會的報告內容，央行認為，今年以來，多數國家股市下跌，截至 10 月 31 日為止，美股那斯達克與費半股價指數分別下跌 29.8%、 39.6%，而台股電子類股與半導體類股分別占台股權重高達 57%、33%，因此也難逃跟跌命運，因而大跌 28.9%。

央行認為，如果與 2019 年底比較，美國那斯達克與費半指數上漲 22.5%、 28.9%，台股也跟進上漲 7.9%，表現優於多數國家股市。

報告內容指出，美股今年以來受無風險利率走揚、市場預期未來股利下滑、風險溢酬上升等三因素影響，導致股價面臨修正壓力，而台股因與美股連動性高，加上外資持股帳面利益高，使得台股也同步面臨修正。

央行指出，因台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置及基金贖回的資金需求等考量，實現其在台股的龐大帳面利益及豐厚股利匯出，拖累台股今年以來持續隨美股震盪下跌，進而影響新台幣匯率貶值。