盤中速報 - 研華(2395)股價急跌至277.0元，跌幅達7.05%

研華(2395-TW)03日10:47股價下跌21元，報277.0元，跌幅7.05%，成交1,284張。
研華(2395-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。
近5日股價上漲0.34%，台灣加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-79 張
- 外資買賣超：-270 張
- 投信買賣超：+140 張
- 自營商買賣超：+51 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：0 張
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