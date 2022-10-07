研華9月營收64.09億元寫次高 Q3創單季最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 64.09 億元，月增 2.8%、年增 16.7%，創同期新高、單月次高；第三季營收 186.13 億元，季增 10.6%、年增 20%，累計前三季營收 515.58 億元，年增 20.2%，單季與前三季皆創同期新高。

研華前次法說會預估，第三季以匯率 1 美金兌新台幣 29.8 元來看，營收將落在 5.9-6.1 億美元、約新台幣 175.82 -181.78 億元之間，不過，進入下半年後美元走強，推升公司季營收超出原先預估的高標。

研華說明，9 月以嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 及物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group，ICVG) 表現最佳，皆年增 11%。

各市場方面，研華北美營收年增 17%、歐洲年增 13%、南韓年增 20%，較為強勁，但中國、台灣及新興市場表現相對弱勢，年對年小幅衰退。

前 9 月表現上，研華指出，以嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 及物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group，ICVG) 表現最佳，皆較去年同期成長 11%。

另外，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT 已逐步恢復成長動能，僅服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 微幅衰退。

區域表現以北美成長 34%、歐洲成長 23%，及新興市場成長 27% 最為強勁。