盤中速報 - GIS-KY(6456)股價大漲至86.0元，漲幅達7.1%

GIS-KY(6456-TW)03日12:55股價上漲5.7元，報86.0元，漲幅7.1%，成交6,448張。
GIS-KY(6456-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。
近5日股價上漲1.52%，台灣加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,209 張
- 外資買賣超：-1,096 張
- 投信買賣超：-128 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：+157 張
- 融券增減：-4 張
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