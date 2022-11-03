盤中速報 - GIS-KY(6456)股價大漲至86.0元，漲幅達7.1%

GIS-KY(6456-TW)03日12:55股價上漲5.7元，報86.0元，漲幅7.1%，成交6,448張。

GIS-KY(6456-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。

近5日股價上漲1.52%，台灣加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,209 張
  • 外資買賣超：-1,096 張
  • 投信買賣超：-128 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：+157 張
  • 融券增減：-4 張

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    3535

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    景碩

    3189

  • 10%

    台郡

    6269

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

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