盤中速報 - 明基材(8215)急跌-2.03%報31.35元，成交3,188張

明基材(8215-TW)近5分K跌速2.03%，03日10:04報31.35元，成交3,188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

明基材(8215-TW)近5日股價上漲6.51%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲4.23%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+822 張
  • 外資買賣超：+728 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：+89 張
  • 融資增減：-108 張
  • 融券增減：+2 張

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