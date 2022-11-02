大環境市場需求低迷 映泰營運保守看

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (2) 日召開法說會，財務處協理暨發言人鄭仲賜表示，受整體大環境市況低迷，今年包含挖礦、DIY 需求都明顯降溫，產品單價也下滑，對營運將有一定程度的影響，雖然公司尚未公布第三季財報，但預告下半年營運壓力將比第二季更大。

映泰第二季單季轉虧，累計今年上半年仍維持小幅獲利，鄭仲賜說，近期市場狀況不好，包含映泰在內的二線主板廠商營運都承受龐大壓力，且個人電腦市場低迷、挖礦需求降溫、二手顯卡重回市場等多重不利因素，讓產品價格、出貨上都有壓力。

鄭仲賜指出，映泰對整體營運展望保守，現階段將優先力求逐步降低庫存水準，若以整體市況來看，預期至少要到明年年中，整體產業才有好轉跡象，因此短期對二線廠商營運壓力仍大。

產品營收比重方面，映泰目前仍以主機板為主要營收來源，統計上半年主機板營收比重達逾 5 成、約 55%，顯示卡則反映挖礦需求降溫，比重從去年 2 成下滑至 12%，工業電腦、固態硬碟則各維持在約 1 成上下。

值得注意的是，顯示卡價格近期大幅回檔，除反映挖礦需求降溫外，各廠為配合晶片廠新品推出時程，只能透過殺價去化庫存，對於手中握有高庫存的顯卡廠商而言，現階段幾乎已是「庫存每賣出一張就賠一張」的窘境。