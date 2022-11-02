群電前三季每股賺6.32元 創歷史新高

電源廠群電 (6412-TW) 今 (2) 日公布第三季財報，稅後純益 9.66 億元，季增 25.17%、年增 17.8%，每股純益 2.44 元，前三季稅後純益 24.95 億元，年增 21.2%，每股純益 6.32 元，單季、前三季每股純益皆創新高。

群電第三季營收 108 億元，季增 5.2%、年增 6.6%，毛利率 20.5%，季增 3.7 個百分點、年增 2.3 個百分點，營益率 11.43%，季增 3.55 個百分點、年增 2.25 個百分點，稅後純益 9.66 億元，季增 25.17%、年增 17.8%，每股純益 2.44 元。

群電前三季營收 315.6 億元，年增 6.14%，毛利率 18.01%，年增 0.4 個百分點，營益率 9.36%，年增 0.8 個百分點，稅後純益 24.95 億元，年增 21.2%，每股純益 6.32 元。

群電 10 月營收 31.17 億元，月減 16.9%、年減 13.2%，主因十一長假提前拉貨，部分訂單提前至 9 月出貨影響，累計前 10 月營收 346.8 億元，年增 4%。

展望第四季，群電表示，全球疫情趨緩、供應鏈問題改善，預期農曆年前備貨需求不如過去兩年強勁，本季將恢復傳統淡季，但產品組合帶動下，獲利可望維持高檔，全年獲利將再創新高。

展望明年，群電表示，大環境不確定性仍高，將持續布局新產品、客戶布局，同時加速泰國新廠建置。