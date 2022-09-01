〈大同高層異動〉王金來接總座強調溝通關鍵 這一屆董事任期會努力做好

百年大同 (2371-TW) 過去兩年，歷經四次人事大洗牌，先後撤換林文淵、盧明光二位董事長、更換了四任總經理，這回董事會拍板由擁有「最熟悉大同的董事」稱號的副董事長王金來接任，他能做多久成為外界關注重點；對此，王金來認為，溝通是關鍵，也強調會在這個任期 (大同明年將改選董事，本屆任期至明年 10 月 20 日) 努力做好。

王金來被外界稱為是最熟悉大同的董事，他笑說，跟大同的淵源不只是這兩年，甚至可以回溯到過去 10-20 年，這次接任總經理認為是新世代的開始，他也已經準備好，近兩周也與多位大股東溝通，認為接任總經理一職，不只是臨危受命，更「當仁不讓」。

今年 6 月底大同就公告法人董事改派代表人，當時王金來就取代時任總經理鍾依文進入董事會，王金來說，7 月初回任大同董事時，就開始盤點大同在公司治理方面，未來將首重強化三大溝通效能，包含與利害關係人、董事會、經營管理團隊的溝通，同時精進經營管理效能，包含建構管理中心、強化公司治理、精進永續發展 。

王金來今日在新任總經理上任記者會上也針對公司治理提出願景，提出三箭齊發、三理齊步，從強化公司治理、精進永續發展的上治理，含組織校準重組、產業升級轉型的中管理，以及加強子公司監督管理、推升大艦隊經營績效的下監理。

面對近兩年人事變動，王金來說，改變是一條必然的成長學習曲線，大同改變是為了更好、更進步的未來，他也強調溝通的重要性，過去他擔任董事期間，就在多位前經營團隊成員中扮演重要的溝通角色。

至於外界關注這一任總經理有信心可以做多久，王金來回應，個人階段性任務完成，是一個 BOT 制度的過程，要先把制度建好、營運經營好、再傳承，會後他則低調，至少在這一任董事任期結束前都會努力做好。