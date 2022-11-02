鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議及就業數據 亞馬遜市值失守1兆美元

美股重要看點：

投資人等待美國聯準會 (Fed) 公布 11 月利率決議，美將公布 11 月 ADP 就業數據。高通 (QCOM-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.051 %。美股期貨週三 (2 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨漲 0.07%。

Fed 預定台灣周四凌晨公布決議，市場普遍預料將連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，且主席鮑爾將在記者會中重申對抗通膨的決心，並為放緩升息鋪路，但同時強調這將不會影響終點利率水準，以免讓市場誤以為政策就此轉向。

彭博經濟學家 Anna Wong、Andrew Husby 和 Eliza Winger 說，Fed 幾乎篤定將再次升息 3 碼，但大家不太確定鮑爾會如何和市場溝通政策潛在的減速，包括堅定的程度、與升息有關的風險、對終點利率的影響等。

他們說：「我們預測，鮑爾將把升息 2 碼視為基本情境，並釐清放緩升息不必然等於終點利率會下降。」

花旗集團 (Citigroup) 策略師表示，由於 Fed 貨幣政策可能讓美國經濟陷入衰退，現金仍將是經理人最偏愛的資產。「滾動的衰退可能即將到來，現金變成愈來愈有吸引力的地方，等待機會到來。現金看起來是風險投資的替代選擇，每一次央行開會後，殖利率就會跟著升高。」

對沖基金巨頭英仕曼集團 (Man Group) 執行長 Luke Ellis 週三 (2 日) 表示，他預計明年美國通膨率將降至 3.5% 至 4%，給 Fed 帶來一個暫停升息理由。儘管如此，他認為 Fed 堅持升息的時間將會比人們預期的更長。

Ellis 認為，只要 Fed 仍試圖將通膨率拉回到 2% 的目標，美國經濟衰退就是「不可避免」的。他也表示，有鑑於投資者缺乏應對膨脹和衰退的經驗，有許多資產組合都是建立在錯誤的假設之上。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 ADP 就業數據，前值 20.8

重要個股動態：

超微 (AMD) 上季季財報優於預期，看好持續在資料中心晶片市場有斬獲，加上執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 承諾對支出謹慎，帶動周二 (1 日) 盤後股價一度漲逾 6%，沖淡個人電腦 (PC) 市場不景氣的低氣壓。

超微預測第 4 季整體營收介於 52-58 億美元，這雖然不如市場平均預測的 59 億美元，卻仍代表超微能在其他同業業績陷入兩位數萎縮時，仍交出年比成長 14% 的表現。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (1 日) 公布第 3 季多項數據創下佳績，但本季營收展望未達預期，且預訂量成長估較上季略微放緩，拖累盤後股價挫逾 6%。

展望未來，因季節性因素影響，Airbnb 預估 Q4 預訂量增幅將較 Q3 略微放緩，營收預估將達 18-18.8 億美元，中點低於 Refinitiv IBES 分析師預期的 18.5 億美元。

ABNB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (1 日) 收盤重挫 5.5%，收逾 2 年新低，且市值摔落兆美元俱樂部，對亞馬遜來說，今年恐怕是 2008 年金融海嘯以來最糟糕的一年。

亞馬遜周二終場收在每股 96.79 美元，是 2020 年 4 月以來最低，收盤市值約 9870 億美元，歷經慘烈拋售後，該股幾乎已回吐疫情期間的漲幅。