〈台新金法說〉獲利腰斬影響股利發放？林維俊仍樂觀有信心

台新金 (2887-TW) 今 (2) 日舉行線上法說會，由於今 (2022) 年獲利衰退，法人關注股利政策，總經理林維俊表示，原則上市場波動難預期，但對未來三個月獲利樂觀有信心；股利政策還要跟董事會報告，並跟市場、同業做比較才能做最後決定。

林維俊表示，全球市場持續受到整體經濟持續衰退、通貨膨脹壓力加劇等諸多干擾因素造成受到衝擊，台新金第三季稅後純益 83 億元，年減 53.6%，除了受到前述大環境影響之外，亦受到去年併購保德信人壽後續衍生評價變動以及因啟動彰銀處分導致相關會計處理變動的影響，若排除這些影響，年減幅度縮小至 3 成以內，年化股東權益報酬率 6.06%，每股淨值為 12.27 元。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券第三季之資本適足率分別為 132.4%、14.2%、422% 及 316%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.13% 及 1001.1%，授信資產品質維持良好。

林維俊表示，9 月距離年底還有 3 個月時間，要顧慮獲利進來的狀況及市場波動對淨值影響有多大，原則上市場波動難預期，但對未來三個月獲利還是樂觀有信心，可往正面方向發展；但股利政策還要跟董事會報告，並跟市場、同業做比較，才能做確定。

在子公司部分，台新銀行的存、放款業務表現方面，企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長達 7%，外幣放款年成長 2.6%，臺幣放款有 8% 的年成長，總存款餘額亦有 9.4% 成長。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達 9.7%、10.5%，有效卡數也持續成長已逾 416 萬張，而特店家數逾 16.6 萬家持續成長並穩居市場前列。

台新人壽的業務表現方面，持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能強勁支持，累計前三季初年度保費 (FYP) 收入為新臺幣 115.33 億元，為去年同期 19 倍，前三季總保費收入為新臺幣 222.53 億元，年增 54.8%，台新人壽累計前三季稅後純益為 16 億元較去年同期近 4 倍成長。

至於台新人壽淨值，林維俊表示，台新人壽手上的債券部位 100% 放在 AC 項下，因此台新人壽沒有淨值受評價減損的問題，截至第 3 季底，台新人壽淨值比超過 6%，是主管機關要求門檻 3% 的一倍以上，資本適足率更超過 400%。