【盤中熱點】指數震盪成交量縮-伺服器動能佳-短線資金湧入印刷電路板

一、大市震盪成交量縮，中小型個股表現亮眼

(1) 指數驚驚漲收復月線，量能再縮：

近期台股美股走勢不同調，今台股一早開盤雖下跌，但隨著近期電子類股持續回神、買盤挹注，帶動指數由黑翻紅，一度逼近 13,100 點，惟預估量僅約 1560 億。

盤面上來看，本日漲點排行分別是 (2308-TW) 台達電、(2330-TW)台積電、(6669-TW)緯穎、(2454-TW)聯發科、(2603-TW)長榮，造成盤面壓抑的則是 (6505-TW) 台塑化、(2891-TW)中信金、(5871-TW)中租 - KY、(2881-TW)富邦金、(1590-TW)亞德客 - KY。

值得注意的是，電子族群成交比重近日皆有六成以上的表現，而過往的常態約為七成左右水準，顯示經過這半年的利空罩頂，市場對科技類股或有「最壞情況已過」的預期使得資金開始回流，然即便產業景氣有利空出盡、落底的可能性，但當前全球總經的不確定性仍為市場增添諸多不確定性，除了國際因素以外，量能狀況將會是影響本波行情長短的關鍵因素。

(2) 櫃買指數率領先站月線，中小型個股活躍：

昨日提及，本波較強勢的是櫃買指數，包含伺服器相關、電動車電池等皆有亮眼的表現，不過生技族群也成為近期資金的去處，顯示當前是以個別營收題材強勢或未來產業具前景的族群輪漲的盤面狀況，在大市展望不確定的氛圍下，中小型個股就有望成為資金再度聚焦的重點，但須觀察的是，生技族群與景氣較無相關性經常為避險去處，倘若不是因個別題材或營收上漲，而是不分好壞個股皆漲的狀況，則可能意味市場仍有風險趨避的意識。

二、伺服器動能佳，短線資金湧入印刷電路板

(1) 伺服器動能佳，短線資金湧入印刷電路板

先前因高通膨蔓延至消費性電子，而後向上蔓延至伺服器族群，使得市場對電子類股喪失信心，但對於伺服器的疑慮在 Meta 財報後顯示其資本支出不減、明年還會續增後煙消雲散，帶動如 (6669-TW) 緯穎、(3533-TW)嘉澤、(3653-TW)健策等伺服器概念股在近期盤面有著強勢的表現，今漲勢蔓延至相較上游的銅箔基板族群如 (2383-TW) 台光電、(6213-TW)聯茂、(6274-TW)台耀等，在市場信心平穩重新具焦利多與營收加的族群下，與伺服器相關的印刷電路板族群如 (2368-TW) 金像電、(8358-TW)金居、(3037-TW)欣興、(3189-TW)景碩、(8046-TW)南電等也可能成為短線資金再度關注的方向。

指數挑戰箱型上緣，量能不足恐有壓

隨著櫃買指數率先轉強，內資信心恢復也令指數站上短天期均線，而就上方技術線圖所示，指數來到箱型區間的上緣同時有著月線的壓力，而本日盤面量縮又以中小型類股表現較為強勢，在量能未顯著增加的氛圍下，市場可能會轉趨觀望，適逢本日為結算日，觀察昨日選擇權買權大量區位於 13,100~13,200 點之間，賣權則是 12,900~13,000 之間，因此權值個股如 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科在尾盤的表現，就會是值得留意的方向。

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