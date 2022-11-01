〈台股盤後〉電金齊漲 睽違近半個月收盤再登萬三

台股今 (1) 日隨亞股走揚，在電子以及金融股帶動下，收漲 87.46 元或 0.68%，來到 13037.21 點，睽違半個多月後，收盤再度重返萬三大關，成交金額 1538 億元。

大型權值股來看，台積電今日小漲 1.5 元或 0.38% 收 391.5 元，鴻海持續受到鄭州廠疫情影響，續跌近 1%，聯發科及台達電則小漲逾 1%，聯電及日月光小跌作收。

其餘電子股方面，旭隼漲 8.4%、矽力 *-KY 漲近 5%，光寶科漲逾 4%，面板雙虎同步走揚，群創漲 4.6%、友達漲 3.5%；國巨攻勢延續，今日再漲 3.8%。不過，采鈺以及代工廠廣達、仁寶、和碩等也相對弱勢收跌。

金融股也是今日撐盤要角，中信金上漲 3.4%、台新金、富邦金漲幅約 2% 上下，元大金、開發金、華南金也漲 1.5% 以上。

傳產方面，貨櫃海運三雄走弱，萬海下跌 2.5%、陽明及長榮均跌 1.8%；不過，航空指標長榮航漲近 2%、華航也小漲；華新、億豐、豐泰等均漲超過 3%，儒鴻、正新均漲逾 2%。

生技股再度吸引資金進駐，佰妍直奔漲停，合一大漲 5%，和康生也近半根漲停，景岳、健喬、優盛、全宇生技 - KY 等漲 3%，台耀、美時、北極星藥業 - KY、智擎以及中天等也都漲 2% 以上。