〈台股盤中〉半導體雙雄、中小型股衝鋒 重返萬三

亞股今 (1) 日齊漲，台股持續由半導體雙雄領軍，加上台塑三寶、鋼鐵等傳產股穩盤，中小型股衝鋒，指數開低走高漲逾 70 點，重返萬三、逼近月線，預估成交量與昨日相當，約 1600 億元。

櫃買指數開低走到，最高至 166.91 點，上漲逾 2%，挑戰月線。其中生技醫療表現最強勢，漲幅超過 3%，其次為紡織纖維，光電表現最弱勢，下跌 0.15%。

權值股當中，台積電開低震盪走高翻紅，突破 390 元；聯發科同步上漲超過 1%，台達電、聯電、研華、大立光等站穩盤上穩盤；鴻海下跌近 1%，日月光、廣達則相對疲軟。

高價股紅通通，旭隼大漲逾半根停板，力旺也有超過 3% 漲幅，信驊上漲近 3%，大立光、嘉澤、亞德客 - KY、緯穎等表現也不俗。

迎來雙 11 年度銷售檔期，電商族群續強，富邦媒一度飆出半根漲停，美而快早盤觸及漲停價 70.2 元，盤中漲幅 8%，易飛網與東森漲幅超過 5%，關貿、創業家等均站穩盤上。不過指標股網家開高走低翻黑。

安控族群重啟漲勢，昇銳、天鉞電、晶睿勁揚半根停板，陞泰、奇偶、哲固、杭特、勝品也有 1-3% 漲幅。

生技族群也有買單點火，生華科攝護腺癌合併用藥臨床試驗，正式完成第一位病人收案，激勵股價衝上漲停，佰研、台生材同步亮燈；保瑞、台微醫、藥華藥、合一漲幅逾 5%，東生華、大樹、優盛等表現不俗。