〈焦點股〉無懼電子業逆風 CCL三雄強攻漲停

全球終端消費需求低迷，銅箔基板 (CCL) 廠第三季營運遭遇逆風，第四季普遍也保守看待，不過，隨著個股股價跌幅已深，台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 三檔今 (2) 日持續反彈，並強勢亮燈漲停，買氣暢旺。

銅箔基板股今天躍居多頭指標，台光電股價連日走揚，今天更一舉攻上漲停價 162.5 元，站穩所有均線之上；聯茂同步亮燈漲停，達 61.2 元，為近一個月高點；台燿也噴出一根漲停，達 48 元。

受陸系客戶手機需求轉淡影響，台光電第三季營收跌破百億關卡，下滑至 98.83 億元，稅後純益 13.07 億元，季增 20.68%、年減 27.01%，每股純益 3.93 元，前三季稅後純益達 37.14 億元，每股純益 11.16 元，仍為歷年同期次高。

聯茂第三季稅後純益 2.77 億元，季減 36.19%、年減 66.8%，每股純益 0.74 元，前三季稅後純益 15.21 億元，年減 34.19%，每股純益 4.01 元。

聯茂第三季營運遭遇逆風，儘管車用電子和資料中心相關需求維持穩健，但美國通膨壓力、歐洲能源危機和中國消費力道減弱，導致電子業庫存調整時間延長，聯茂預期，電子業庫存去化壓力，明年上半年可望緩解。