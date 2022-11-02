金融機構間資料共享展成效 99.15%完備內控規範

金管會今 (2) 日公布「金融機構間資料共享指引」實施情形調查結果，高達 99.15％金融機構已依此完備內控規範並經董事會通過，另有逾 100 家金融機構已辦理或正規劃辦理新增資料共享。

金管會表示，指引能有效促進金融機構間跨業合作，並對金融機構提升客戶便利性、優化體驗及改善經營效率有所助益。

為因應金融科技發展，金管會 2021 年 12 月 23 日訂定實施該指引，並請已依其他法令及個人資料保護法規定辦理共享資料的金融機構，於發布 6 個月內 (2022 年 6 月 23 日前) 依指引第 3 點完備相關內部控制規範，並經董事會通過。

為瞭解指引實施情形，金管會近期針對適用該指引的 308 家金融機構，以問卷形式調查其依本指引完備內部控制制度及辦理資料共享情形，作為未來研議金融機構間資料共享相關政策的參考。

調查結果顯示，該指引發布前已辦理資料共享的金融機構中，高達 99.15％金融機構已依本指引完備內控規範並經董事會通過；目前除了有 17 家金融機構已依本指引辦理新增資料共享外，並有逾 90 家金融機構正規劃未來辦理新增資料共享，以加速提升客戶交易便利性及相關作業效率，進而增進消費者權益及經營效能。

金管會指出，目前金融機構合作辦理新增資料共享，可在客戶同意前提下，透過金融機構間資料共享，達到諸多效益，例如客戶辦理開戶時不必重複輸入基本個資，便利客戶線上開戶作業；金融機構得以整合客戶資產運用及投資狀況並分析，讓客戶取得合適的金融商品；輔助保險業辦理客戶財務核保適合度評估作業，提升核保效率；輔助金融業辨識疑似洗錢或資恐交易，精準防範洗錢與資恐風險。

近期，金管會也審核通過「阿爾發投顧」與「永豐金證券公司」申請合作辦理資料共享業務，以提升客戶使用機器人理財服務之便利性，這是金管會核准證券期貨業與未具集團關係的其他金融機構辦理資料共享業務的市場首案。