〈美禁高階晶片輸中〉日經：華府促盟國加入 日本已展開內部討論

美國政府正力促日本等盟國加入限制先進半導體輸中的行列，此舉令日本晶片設備製造商感到擔憂，並可能加劇美籍華人對全球半導體製造商的影響。

日經新聞報導，一位日本政府內部人士透露，應華府要求，東京已開始就此問題啟動內部討論。日本官員正在權衡可採取哪些限制措施，並觀察歐盟、南韓等其他美國盟友如何因應。

日本經濟產業大臣西村康稔周二（1 日）說：「我們正在與美國溝通，並據此與國內業者舉行聽證會。」

美國商務部在 10 月 7 日宣布一系列出口管制措施，涵蓋晶片製造設備、設計軟體，甚至援助中國生產半導體的工程師。

負責監督出口管制的美國商務部副部長 Alan Estevez 上周四說：「我們正在與盟國討論，當我們這樣做時，沒人感到驚訝，他們都知道我們希望他們也這麼做。」

美國政府允許企業申請豁免，但基本假定是拒絕，這意味著此類請求不太可能獲批准，而違者可能面臨民事和刑事處罰。

美國在全球半導體市場的市占率為 12%，台灣和南韓各拿下約 20%，日本也攻占 15%。一些美國業者呼籲其他國家採取美式出口限制措施，直言若只有美企喪失中國市場，並不公平。

華府預料，如果盟友能跟進，將提高北京採購或製造先進半導體的難度。

在中國晶片製造廠工作的美國工程師，開始返回美國。荷蘭晶片設備製造商 ASML 已告知美籍員工停止為中國客戶提供服務。

日本半導體產業正為類似潛在限制措施做準備。一家大型晶片製造設備製造商代表說：「如果中國停止先進半導體生產，對高附加價值、尖端生產設備的需求將隨之降低，而這是日本的強項之一。」