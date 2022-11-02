無畏新冠疫情消退、專利藥到期 輝瑞執行長高談2030成長計畫

新冠疫情消退以及一些重磅藥物專利到期，加上學名藥競爭來襲，引起投資者對輝瑞 (PFE-US) 未來 2 年前景持懷疑態度，不過執行長 Albert Bourla 周二 (1 日) 在法說會中，仍大談邁向 2030 年的成長計畫。

Bourla 在輝瑞第三季財報電話會議上表示，隨著輝瑞一些暢銷藥物的專利保護到期，預估自 2025 年到 2030 年的營收損失將在 160 億美元至 180 億美元之間，但「我們不僅可以克服這些營收預計的下降，還能在本世紀末出現強勁成長。」

輝瑞周二收高 3.14%，係因該公司上修 2022 年財測，且高於華爾街預期。

穆迪 7 月列出輝瑞 5 種藥物，這些藥物未來 10 年可能受學名藥競爭，包括治療血栓的 Eliquis、治療心肌病的 Vyndaqel、治療類風濕性關節炎的 Xeljanz、治療乳腺癌的 Ibrance 和治療前列腺癌的 Xtandi。

若不含新冠病毒疫苗和抗新冠病毒的治療藥物 Paxlovid，這 5 種藥物合計佔輝瑞今年第三季營收 40% 左右，而新冠病毒疫苗和 Paxlovid 的營收占比為 52%，目前尚不清楚在全球新冠肺炎疫情漸漸緩和、消退後，新冠病毒疫苗和 Paxlovid 的市場需求如何變化。

Bourla 表示，輝瑞計劃透過進其收購以及內部藥物和疫苗管道的開發，在 2030 年之前增加 250 億美元營收。他強調輝瑞三大重點領域──呼吸道合胞病毒 (RSV)、偏頭痛和潰瘍性結腸炎。

RSV

Bourla 說，輝瑞針對老年人和嬰兒的 RSV 候選疫苗可望產生數十億美元營收，其針對 60 歲及以上人群的疫苗在預防嚴重的下呼吸道感染方面有 85% 的有效性。該嬰兒疫苗在母親懷孕後期接種，在嬰兒出生後的頭 90 天內預防嚴重疾病的有效率為 81%。

根據 Bourla ，這兩種針對新生兒和老年人的 RSV 疫苗可能會在 2023 年底或 2024 年初進入市場。這將是美國唯一透過母體注射來保護嬰兒的 RSV 疫苗。「RSV 是未被滿足的巨大需求領域，尤其是老年人和嬰兒，我相信我們有潛力成為該領域領導者，且對公衛產生真正的影響。」

偏頭痛和潰瘍性結腸炎

輝瑞還計劃透過最近收購 Biohaven Pharmaceuticals，打造全球最強大的偏頭痛藥物組合，其偏頭痛藥物組合的最高營收可望超過 60 億美元。他表示，單就美國患有偏頭痛問題者就超過 4000 萬人。

輝瑞收購 Arena Pharmaceuticals 及其潰瘍性結腸炎候選藥物「etrasimod」也可能產生數十億美元的營收，美國約莫 100 萬人有潰瘍性結腸炎的問題。

Bourla 說，潰瘍性結腸炎的治療的需求很高，預計未來五年市場將增長 50%。「etrasimod」藥物正等待監管部門的批准，可能會在 2023 年下半年進入美國市場。

輝瑞今年總計花費 240 億美元以上收購 4 家企業，除了 Arena 和 Biohaven 之外，還包括 Global Blood Therapeutics 和 ReViral。Bourla 認為這些收購帶來的藥物可讓公司朝著 2030 年營收目標邁進 1/3。

輝瑞另擁有 15 種內部開發的藥物和疫苗，預定在未來 18 個月內推出，Bourla 預計，這些藥物和疫苗可能在 2030 年創造 200 億美元的銷售額。