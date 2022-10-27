〈財報〉休閒旅遊需求韌性十足 西南航空看好第4季營收繼續成長

西南航空 (LUV-US) 周四 (27 日) 預測第 4 季營收將增加，因受益於強勁的休閒旅遊需求；即使面對經濟擔憂，休閒旅遊需求並未顯示出緩解的跡象。

該公司表示，預計本季營業收入將較 2019 年成長 13% 至 17%，但預計運能將下降約 2%。

CEO 喬丹 (Bob Jordan) 在財報聲明中表示，「雖然運能下降，我們目前預計營收成長趨勢將從 2022 年第 3 季到第 4 季連續改善。」

美國主要航空業者正在享受 3 年來最強勁的消費者需求，但也面臨擔心消費者可能因經濟衰退風險而削減旅遊支出，同時也面臨更高的燃油和工資賬單。

喬丹說，「西南航空在 2022 年第 4 季繼續面臨通膨成本壓力，尤其是勞動力、福利和機場費率上漲。」

這家總部位於達拉斯的公司表示，預計強勁的需求趨勢將持續到 2023 年，但警告其機隊利用率預計將受到整體產業機師短缺的限制。

該公司在 7 月表示，今年希望能招聘 1000 多名機師，並計畫在明年招聘約 2200 名機師。

西南航空將繼續與波音公司 (BA-US) 合作，敲定 2023 年的飛機交機計畫，並補充指出，預計交機延遲情形將持續到 2024 年。

該航空公司表示，與 2019 年的航班水平相比，到 2023 年夏季，其航線運能將恢復約 90%，並在明年 12 月完全恢復。

該公司還預計，不含燃料在內的每可用座位英里成本第 4 季將較 2019 年同期增加 14% 至 18%。

西南航空第 3 季營收 62.2 億美元，較 2019 年同期成長 10.3%。

該公司淨利為 2.77 億美元，合每股 44 美分，而 2019 年第 3 季為 6.59 億美元，合每股 1.23 美元。