〈明基材展望〉醫療事業維持高成長 持股碩晨生醫比重將過半

偏光板廠明基材 (8215-TW) 董事長暨執行長陳建志今 (21) 日表示，受大環境影響，偏光板本業迎逆風，但醫療事業維持高成長，抵消部分減幅，旗下安適康 (Anscare) 品牌成長最強勁，年增幅超過 5 成，產能稼動率也維持高檔，另外，明基材通過將斥資 2.5 億元，加碼持股醫療泡棉 (PVA) 商碩晨生醫，估將取得過半持股。

明基材醫療產品線今年可望保持成長，尤其主打傷口護理、止血產品的安適康表現強勁，另外，陳建志指出，旗下隱形眼鏡在台灣、東南亞市場復甦力道強勁，中國市場雖受經濟下行影響，但仍優於市場平均，其他如皮膚護理、醫療包材等表現也不俗，可望抵銷一部分偏光板本業的衰退。

明基材也預計砸下 2.5 億元，以每股 25 元參與子公司碩晨生醫增資，取得不超過 10000 仟股，累計持股將不超過 14418 仟股，換算持股比例將從目前約 34.83% 提升到最高 63.55%。

陳建志表示，明基材預計取得碩晨生醫過半持股，碩晨生醫主攻醫療泡棉產品，可用於敷料、眼科、耳鼻喉科等，也與大廠討論應用在人工胰臟中，後續不排除從醫療跨入半導體，估算碩晨生醫今年營收約落在 1 億元上下。

外界也關注，明基材轉投資的隱形眼鏡廠視陽光學 (6782-TW) 即將轉上市，對此，陳建志說明，明基材與視陽是原料供應商、客戶多重關係，也看好視陽未來發展。

明基材秉持社會關懷理念，今日也由董事長陳建志代表捐贈安適康快寧止血紗布至內政部警政署刑事警察局，並由刑事警察局長李西河代表受贈，雙方將攜手守護警察出勤時能即時、有效的處理傷口突發狀況。