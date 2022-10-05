輝瑞新冠疫苗獲日本厚生勞動省建議批准用於6月大幼兒。（圖：AFP）Tag輝瑞厚生勞動省Moderna日本厚生勞動省的一個小組周三 (5 日) 建議批准輝瑞公司 (PFE-US) 的新冠病毒疫苗用於年僅 6 個月大的幼兒。 日本在 1 月將疫苗的使用範圍向下擴大到 5 歲的兒童。上個月，衛生當局開始分發針對該病毒 Omicron 變種病毒的輝瑞和 Moderna (MRNA-US) 的加強劑。 專家小組還建議批准輝瑞疫苗的另一種版本，該疫苗可以預防 Omicron 的 BA.4 和 BA.5 次變種病毒。 Moderna 周三稍早時表示，它正在尋求日本批准其生產的次變種病毒疫苗。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率0.00%$10,000原投組報酬率0.00%$10,000投組標的成分延伸閱讀日本批准施打輝瑞與莫德納次世代疫苗輝瑞展開以mRNA技術開發流感疫苗的後期試驗輝瑞將提供600萬劑Paxlovid療程給低收入國家輝瑞向FDA申請兒童接種次世代疫苗EUA相關貼文