輝瑞新冠疫苗獲日本厚生勞動省建議批准用於6月大幼兒

日本厚生勞動省的一個小組周三 (5 日) 建議批准輝瑞公司 (PFE-US) 的新冠病毒疫苗用於年僅 6 個月大的幼兒。

日本在 1 月將疫苗的使用範圍向下擴大到 5 歲的兒童。上個月，衛生當局開始分發針對該病毒 Omicron 變種病毒的輝瑞和 Moderna (MRNA-US) 的加強劑。

專家小組還建議批准輝瑞疫苗的另一種版本，該疫苗可以預防 Omicron 的 BA.4 和 BA.5 次變種病毒。

Moderna 周三稍早時表示，它正在尋求日本批准其生產的次變種病毒疫苗。