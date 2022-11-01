矽格Q3 EPS 2.17元創次高 前三季逼近去年全年

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，受惠封測稼動率維持相對高檔，稅後純益達 9.83 億元，季減 0.41%，年增 14.72%，每股稅後純益 2.17 元，創歷史次高，累計前三季每股純益 6.16 元，逼近去年全年 6.25 元。

矽格第三季營收 47.84 億元，季減 7.18%，年增 2.21%，毛利率 27.91%，季減 4.8 個百分點，年減 2.74 個百分點，營益率 18.08%，季減 5.91 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 9.83 億元，季減 0.41%，年增 14.72%，每股稅後純益 2.17 元。

矽格前三季營收 145.58 億元，年增 17.49%，毛利率 30.38%，年增 0.35 個百分點，營益率 21.33%，年減 0.03 個百分點，稅後純益 27.92 億元，年增 32.96%，每股稅後純益 6.16 元。

矽格表示，本季客戶訂單因相關供應鏈持續進行庫存調節，成長動能將趨緩，不過，隨著美元升值，仍有助公司營收及獲利。

此外，針對美國擴大對中國進行晶片管制，矽格認為，此舉儘管會造成半導體產業動盪，但未必皆是負面影響，公司會審慎因應獲得適當利益。