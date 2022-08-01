矽格Q2 EPS 2.18元創新高 上半年賺4元

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 與子公司台星科 (3265-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，受惠整體客戶需求持穩，矽格單季獲利逼近 10 億元，每股稅後純益 2.18 元，首度超越 2 元，雙創歷史新高，累計上半年達 4 元，也同寫新猷。

矽格表示，公司主要客戶第二季需求強勁，台星科國內外客戶的訂單量也不斷增加，在手機晶片減少、網通及消費電子晶片增加下，整體營收仍較第一季成長，創歷史新高，獲利也因此優於年初預期。

展望後市，矽格坦言，半導體市場仍遭受通貨膨脹及美國升息等因素衝擊，需求不確定性增加，相關手機晶片、PC 及 NB 晶片等供應鏈進入庫存調節，目前主要客戶也積極調整產品組合，如增加網通晶片、減少手機晶片等，產線稼動率仍維持一定熱度，將密切注意市場下半年變化。

矽格第二季營收 51.54 億元，季增 11.56%，年增 22.57%，毛利率 32.71%，季增 2.36 個百分點，年增 2.12 個百分點，營益率 23.99%，季增 2.26 個百分點，年增 2.23 個百分點，稅後純益 9.87 億元，季增 12.77%，年增 44.09%，每股稅後純益 2.18 元。

矽格上半年營收 97.74 億元，年增 26.77%，毛利率 31.59%，年增 1.95 個百分點，營益率 22.92%，年增 2.19 個百分點，稅後純益 18.08 億元，年增 45.45%，每股稅後純益 4 元。

台星科第二季營收 11.15 億元，季增 14.83%，年增 59.06%，毛利率 34.79%，季增 2.22 個百分點，年增 12.09 個百分點，營益率 28.38%，季增 2.39 個百分點，年增 14.16 個百分點，稅後純益 3.13 億元，季增 37.28%，年增 259.77%，每股稅後純益 2.3 元。

台星科上半年營收 20.87 億元，年增 51.34%，毛利率 33.75%，年增 14.03 個百分點，營益率 27.27%，年增 15.68 個百分點，稅後純益 5.41 億元，年增 294.89%，每股稅後純益 3.97 元。